Lazio, 23 anni fa la prima Supercoppa: il ricordo della società – FOTO

La Lazio ha ricordato la prima Supercoppa della sua storia, vinta il 29 agosto 29 agosto del 1998 contro la Juventus.

Era il 29 agosto 1998 quando la Lazio vinceva contro la Juventus la prima Supercoppa della sua storia. Un trionfo arrivato allo stadio Delle Alpi di Torino, grazie alle reti di Nedved e di Sergio Conceicao, segnato nei minuti di recupero.

La società non poteva non ricordare questo trofeo, uno dei più importanti dell’era Eriksson, con un post apparso sui suoi canali social. Perché certe date sono incise nella storia e non possono esser dimenticate.