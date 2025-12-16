La Lazio al Nasdaq, il club biancoceleste rende nota la sua presenza. Tutti i dettagli

News
La Lazio protagonista al Nasdaq: adesso è ufficiale la presenza del club biancoceleste, la nota del club
La Lazio ha annunciato ufficialmente la presenza di una propria delegazione al Nasdaq, in occasione della chiusura del mercato newyorkese. A suonare la tradizionale campanella sarà Enrico Lotito, come anticipato dal patron durante la cena di Natale. Resta da capire se si tratti di un gesto puramente simbolico o se possa preludere a un futuro ingresso del club biancoceleste nel mercato finanziario statunitense.
Per ora la società si è limitata a un breve comunicato, confermando quanto già dichiarato da Lotito meno di 24 ore prima ai giornalisti presenti a Spazio Novecento. Ecco la nota del club:
NOTA CLUB – “Oggi la S.S. Lazio entra in uno dei luoghi simbolo dell’innovazione globale. A New York, nella cornice di Times Square, la S.S. Lazio sarà protagonista della cerimonia di chiusura delle contrattazioni del Nasdaq.
Un momento storico che segna l’inizio di un percorso internazionale tra sport, innovazione, media e finanza. Un passo che va oltre il campo e racconta la visione di un Club capace di dialogare con i grandi ecosistemi globali”.
