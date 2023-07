Lazio, presentazione maglia e della squadra: ecco dove si svolgeranno

Lazio, il club biancoceleste presenterà la squadra e le nuove maglie della stagione e lo farà sul campo di allenamento ad Auronzo

La stagione della Lazio è appena iniziata con il ritiro estivo ad Auronzo di Cadore, ma per iniziare la stagione non possono mancare la presentazione delle maglie e della squadra. Per quanto riguarda la squadra di Sarri, l’evento sarà lunedì mentre delle maglie ci sarà domenica e avverrà allo stadio Zandegiacomo.