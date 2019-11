Lazio, un premio dall’Andalusia per Luis Alberto: «Sono molto grato!» – FOTO

Luis Alberto è stato premiato in Andalusia: il numero 10 della Lazio ha ringraziato tutti sul suo profilo Instagram

Non mancano mai i riconoscimenti per Luis Alberto. Il suo avvio di stagione è stato segnato da record ed elogi, ma macchiato dalla mancata convocazione con la Spagna. Il numero 10 della Lazio, però, è stato celebrato dalla Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF): un premio ricevuto nella sua terra, che lo ha inorgoglito. Il fantasista ha così ringraziato, tramite il suo profilo Instagram:

«Molto grato per il premio che ieri mi ha assegnato la Royal Andalusian Football Federation, è un orgoglio ricevere questo riconoscimento nella mia terra. A causa dei miei impegni con il mio club non ho potuto partecipare al gala, ma non potevo avere una migliore rappresentanza».