Calciomercato Lazio, ag. Kumbulla: «C’è l’interesse di molte squadre, ma…»

Kumbulla potrebbe rientrare nell’affare Berisha, tra Lazio ed Hellas Verona. L’agente del giocatore ha fatto il punto della situazione

Il calciomercato tesse trame inaspettate. Come quelle tra Lazio ed Hellas Verona. Nelle ultime ore, si è parlato di un possibile interesse del club per Berisha: un affare che prevedrebbe l’inserimento di due contropartite tecniche, tra cui Kumbulla. Il difensore albanese che si è guadagnato un ruolo da protagonista nella squadra di Juric. A Radio Sportiva, è intervenuto il suo agente per fare il punto sul futuro del ragazzo:

«Non nego che su di lui ci siano gli occhi di tante squadre, è normale che susciti interesse viste le sue prestazioni. Ma Marash ha la testa concentrata sul Verona, quindi a gennaio non si muoverà. Vedremo in estate cosa succederà. Juric ha saputo dare una possibilità al ragazzo, si è preparato al meglio per essere al Verona. Questo gli dà un grande senso di appartenenza per la squadra nonostante la giovane età, per lui è la realizzazione di un sogno».

NAZIONALE – «La Nazionale albanese è quella che ha sempre convocato Kumbulla, che da tanti anni si sta mettendo in luce a livello giovanile. L’Albania ha sempre creduto in lui mentre l’Italia ha fatto altre scelte».