Lazio, possibilità per un giovane Under 15 di giocare in nazionale

Lazio, opportunità per il giovanissimo Antonio Troise dell’Under 15 per vestire in azzurro

Nuova opportunità per un giovane tesserato del settore giovanile laziale. Come riporta il sito ufficiale, è Antonio Troise il ragazzo convocato per l’Italia Under 15. Il calciatore della squadra di Tommaso Rocchi è stato scelto dal Commissario tecnico della Nazionale Italiana di categoria Patrizia Panico per il Torneo UEFA Under 15. L’Italia dal 22 al 26 novembre sfiderà le selezioni pari età di Portogallo, Spagna e Finlandia.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER —> QUI