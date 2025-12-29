Lazio, arrivano le squalifiche dopo i fatti di Udine? Le possibili decisioni da parte del Giudice Sportivo sui biancocelesti

Lazio, il Giudice Sportivo non dovrebbe sanzionare i giocatori biancocelesti per i fatti di Udine. Non ci sono particolari rischi

Le decisioni arbitrali di Colombo hanno acceso la rabbia della Lazio, che ancora una volta si è sentita penalizzata da alcune scelte giudicate discutibili. Non è la prima volta in questa stagione che un direttore di gara finisce nel mirino dell’ambiente biancoceleste, sempre più esasperato da episodi che, a detta del club, stanno condizionando risultati e serenità della squadra.

Durante il campionato sono già emersi casi simili. Il precedente più recente e ancora vivo nella memoria dei tifosi della Lazio è quello del derby, quando Guendouzi venne espulso dopo il triplice fischio, episodio che scatenò polemiche e dibattiti per giorni. Una situazione che aveva lasciato strascichi pesanti, sia a livello mediatico sia sul piano disciplinare, aumentando la tensione intorno alla squadra.

Il timore è che uno scenario simile possa ripetersi dopo la gara contro l’Udinese, terminata in parità a causa del gol del pareggio segnato da Davis nei minuti finali. Una rete che ha sollevato forti proteste da parte della Lazio, convinta che l’azione fosse viziata da un’irregolarità. Le immagini e le interpretazioni successive non hanno fatto altro che alimentare il malcontento, rendendo il clima ancora più teso nel post-partita.

Ora l’attenzione è rivolta al referto del Giudice Sportivo, che verrà pubblicato al termine della giornata di campionato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tuttavia, non dovrebbero esserci conseguenze disciplinari particolarmente pesanti per i giocatori della Lazio. Una notizia che, se confermata, permetterebbe di tirare un sospiro di sollievo dopo una serata già carica di nervosismo.

In particolare, si temeva una possibile sanzione per Danilo Cataldi. Il centrocampista biancoceleste, al termine della partita, aveva applaudito in maniera polemica l’arbitro Colombo, gesto che spesso porta a provvedimenti disciplinari. Nelle ore successive alla gara, l’ipotesi di una squalifica aveva iniziato a circolare con insistenza, aumentando l’apprensione nello spogliatoio della Lazio.

Al momento, però, salvo clamorose sorprese, Cataldi non dovrebbe essere punito. La sensazione è che la beffa sia stata evitata e che la Lazio possa concentrarsi esclusivamente sul campo e sui prossimi impegni. Resta però il malcontento per una serie di decisioni arbitrali che, secondo il club, continuano a pesare sul percorso stagionale, alimentando un clima di costante tensione attorno alla squadra.