Lazio Porto, nessun problema per Strakosha: in porta ci sarà lui

In vista di Lazio-Porto di Europa League, Strakosha sarà regolarmente tra i pali della porta biancoceleste

C’era stata un po’ di apprensione nelle ultime ore in casa Lazio per le condizioni di Thomas Strakosha. Come riportato dal Corriere dello Sport, il portiere biancoceleste ha svolto ieri lavoro specifico ma niente allarmismi per i biancocelesti.

Il portiere albanese sarà regolarmente in campo nel match di Europa League contro il Porto.