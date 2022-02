Immobile si riprende la Lazio. Ed è subito duello con Pepe

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo aver saltato la gara d’andata, Immobile è tra i più attesi della sfida contro il Porto, in primis per il duello con Pepe

La sua assenza e il suo apporto in zona offensiva si è sentita e non poco. Dopo due partite ai box, Ciro Immobile torna a disposizione ed è pronto a trascinare la Lazio verso la qualificazione.

Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, una delle attrazioni della sfida di oggi contro il Porto sarà il suo duello con Pepe. Il bomber dei biancocelesti e il centrale lusitano potrebbe tra l’altro incontrarsi in più di occasione in queste settimane. I due infatti potrebbero ritrovarsi a giocarsi un posto per il Mondiale verso fine marzo. Lazio e Nazionale: Immobile vuole esser protagonista.