Lazio Porto, Immobile torna e fa subito gol

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lazio-Porto, Immobile sblocca il match al minuto 19 dopo la beffa della rete annullata. Esplode l’Olimpico, infuocato da 30mila tifosi

Dopo l’esultanza strozzata in gola per la rete annullata, Immobile può festeggiare: è sua la rete del momentaneo vantaggio sul Porto.

La Lazio parte subito forte, ma per far esplodere lo stadio serve aspettare il minuto 19, quando Milinkovic recupera un pallone preziosissimo a centrocampo e lancia Immobile verso la porta di Diogo Costa. Non sbaglia Ciro che, da perfetto cecchino, buca la rete.