Lazio Porto, Baroni: «Provedel o Mandas? La gerarchia è chiara. La scelta per domani è questa»

Lazio Porto, Marco Baroni ha parlato così della staffetta tra Provedel e Mandas per il match di domani in Europa League

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League tra Lazio e Porto, Marco Baroni ha parlato così di Provedel e Mandas:

SUI PORTIERI – «Provedel è il titolare, quando ci sono le condizioni però si dà una chance, tutti dobbiamo crescere, specialmente nel ruolo del portiere non ci sono molti spazi, mi prendo l’ultimo allenamento per valutare. Il fatto che possa esserci un avvicendamento non cambia le gerarchie».