Lazio, a porte chiuse una sola sconfitta in otto precedenti

Lazio, solo otto volte nella storia biancoceleste si è giocato a porte chiuse: ecco i risultati dei capitolini

Il 20 giugno ripartirà la Serie A e purtroppo dovrà farlo senza tifosi. Gli stadi saranno vuoti e questo di certo inciderà anche sul rendimento delle squadre. Lazio Page ha stilato una statistica dei risultati ottenuti dalla Lazio quando in altre occasioni è scesa in campo in uno stadio vuoto.

Tre vittorie, una sconfitta e quattro pareggi ma con sei risultati utili consecutivi. La speranza è che il fattore “tifo” riesca ad incidere il meno possibile sulla squadra di mister Inzaghi.