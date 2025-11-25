 Lazio blindata e solida in difesa: Provedel ritrova i numeri da record e torna protagonista assoluto tra i pali
Lazio blindata e solida in difesa: Provedel ritrova i numeri da record e torna protagonista assoluto tra i pali

Lazio, rischio multa UEFA: Abbate avverte sui parametri economici e sul futuro europeo del club

Lazio, accadde oggi: il ricordo della sfida vinta contro la Juventus nel novembre del 2001! Ecco come andò la sfida

Lazio, Dia a caccia di riscatto: contro il Lecce un’occasione decisiva per spezzare il digiuno di 84 giorni

Lazio, dal blocco del mercato alla svalutazione della rosa: il club biancoceleste perde forza e valore

Lazio blindata e solida in difesa: Provedel ritrova i numeri da record e torna protagonista assoluto tra i pali

5 ore ago

Provedel 1
As Roma 26/01/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Fiorentina / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Ivan Provedel

Provedel, il portiere dei record che ha restituito sicurezza alla Lazio: sette clean sheet in dodici giornate. I numeri

Ivan Provedel ha vissuto una serata di assoluta tranquillità: appena un tiro centrale da neutralizzare, senza alcun rischio. Un dettaglio che fotografa alla perfezione la nuova solidità della Lazio, capace di collezionare sette clean sheet nelle prime dodici giornate di campionato. Numeri che riportano alla mente la stagione 2022/23, quando il portiere entrò nella storia biancoceleste e della Serie A con 21 gare senza subire gol, eguagliando leggende come Cudicini, Rossi, Buffon e De Sanctis.

Fedele al suo stile, Provedel ha preferito sottolineare il lavoro dei compagni piuttosto che prendersi i meriti: “Il merito è dei miei compagni, io non ho fatto chissà che interventi”. Parole che raccontano la sua umiltà e al tempo stesso la compattezza ritrovata della squadra. Dopo un periodo complicato, la Lazio ha ritrovato equilibrio difensivo grazie a un atteggiamento collettivo che riduce gli spazi e protegge il portiere anche nei momenti di difficoltà.

Oggi Provedel è tornato a essere un valore aggiunto. Un clean sheet dopo l’altro, una parata alla volta, sta riconquistando la scena e guarda anche al futuro. Come riportato dal Corriere dello Sport, il portiere punta al rinnovo: “Io penso solo a lavorare, il campo dirà se posso restare ancora. Spero di convincere tutti”. Finora, i risultati parlano per lui.

