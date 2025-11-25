Lazio blindata e solida in difesa: Provedel ritrova i numeri da record e torna protagonista assoluto tra i pali

Provedel, il portiere dei record che ha restituito sicurezza alla Lazio: sette clean sheet in dodici giornate. I numeri

Ivan Provedel ha vissuto una serata di assoluta tranquillità: appena un tiro centrale da neutralizzare, senza alcun rischio. Un dettaglio che fotografa alla perfezione la nuova solidità della Lazio, capace di collezionare sette clean sheet nelle prime dodici giornate di campionato. Numeri che riportano alla mente la stagione 2022/23, quando il portiere entrò nella storia biancoceleste e della Serie A con 21 gare senza subire gol, eguagliando leggende come Cudicini, Rossi, Buffon e De Sanctis.

Fedele al suo stile, Provedel ha preferito sottolineare il lavoro dei compagni piuttosto che prendersi i meriti: “Il merito è dei miei compagni, io non ho fatto chissà che interventi”. Parole che raccontano la sua umiltà e al tempo stesso la compattezza ritrovata della squadra. Dopo un periodo complicato, la Lazio ha ritrovato equilibrio difensivo grazie a un atteggiamento collettivo che riduce gli spazi e protegge il portiere anche nei momenti di difficoltà.

Oggi Provedel è tornato a essere un valore aggiunto. Un clean sheet dopo l’altro, una parata alla volta, sta riconquistando la scena e guarda anche al futuro. Come riportato dal Corriere dello Sport, il portiere punta al rinnovo: “Io penso solo a lavorare, il campo dirà se posso restare ancora. Spero di convincere tutti”. Finora, i risultati parlano per lui.

