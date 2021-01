Lazio, polemica per due penalty non concessi da Calvarese

Poco soddisfacente la gestione della direzione di gara dell’arbitro Calvarese durante Genoa-Lazio

Ha fatto discutere la gestione di gara dell’arbitro Calvarese durante Genoa-Lazio. Come sottolinea l’edizione odierna de Il Messaggero «Pesano tantissimo anche gli errori di Calvarese. Due rigori non concessi ed uno assegnato solo dopo essere stato richiamato alla moviola. Così come le ammonizione costruite in maniera non proprio omogenea. Leiva, diffidato, salterà la sfida di mercoledì contro la Fiorentina».