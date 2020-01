Lazio, a Piazza della Libertà si potrà leggere la storia biancoceleste

Lazio, in occasione dei 120 anni del club biancoceleste a Piazza della Libertà si potranno leggere le più belle pagine della sua storia

Piazza della Libertà è per ogni tifoso laziale il luogo più importante della capitale: proprio lì 120 anni fa è stata fondata la Società Sportiva Lazio. Il prossimo 9 gennaio per il compleanno del club saranno inaugurati alle 15 i«leggii per leggere la storia». Secondo il Corriere dello Sport saranno permanenti e si potranno leggere le pagine più importanti della storia laziale. Il giardino in cui saranno presenti le installazioni è curato da alcuni anni dalla Lazio Atletica Leggera che vorrebbe anche ristrutturare la piazza.