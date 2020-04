Lazio, il piano per la ripartenza è già pronto: ecco come si muoverà la società

Lazio, a fine aprile le visite e i tampono per giocatori e staff, Formello già sanificato e pronto ad accogliere squadra e staff

La Lazio non ha mai smesso di credere ad una possibile ripartenza del campionato. Proprio per questo motivo il patron Claudio Lotito ha già pronto da un mese il protocollo per far ripartire gli allenamenti in massima sicurezza, in attesa che il Governo dia il via libera definitivo.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti visite, test e tamponi verranno effettuati in Paideia e ci vorrà circa una settimana per completare il tutto, possibile quindi che si inizi già intorno al 29 o al 30 aprile. Formello è già stato messo interamente in sicurezza e sanificato e ospiterà giocatori, tecnici, fitoterapisti, medici e magazzinieri. Di sicuro il centro sportivo non riuscirà ad accogliere tutti e per questo la Lazio si sta muovendo per cercare un albergo in centro.