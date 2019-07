Lazio, Petrelli e Cana compiono gli anni: arrivano gli auguri della società

Oggi in casa Lazio si festeggia il compleanno di due ex. Si tratta di Petrelli e Cana: ecco il messaggio di auguri del club

Oggi 27 luglio in casa Lazio si festeggia il compleanno di due ex. Si tratta di Lorik Cana, che oggi spegnerà 36 candeline, e di Sergio Petrelli, arrivato ai settantacinque anni. Se quest’ultimo è ricordato dal popolo biancoceleste per il primo Scudetto del club capitolino, il difensore albanese si è fatto apprezzare dai tifosi per la grinta e lo spirito di sacrificio, messi in campo in ogni match con l’aquila sul petto. In questo giorno per loro importante, non sono mancati gli auguri della Lazio, che gli ha dedicato un pensiero sul proprio sito ufficiale.