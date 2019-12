Lazio, Peruzzi ricorda la Supercoppa: «Che emozione!» VIDEO

Continua il viaggio nella storia della Lazio, un percorso che terminerà martedì con l’apertura dello Store in centro. Angelo Peruzzi ricorda la vittoria in Supercoppa

Un countdown tra i ricordi della Lazio. Un conto alla rovescia particolare in attesa dell’apertura del Lazio Store in centro. Stavolta, a ripercorrere i successi del passato è uno dei protagonisti attuali: Angelo Peruzzi. Una vita passata a volare tra i pali biancocelesti, a difendere l’onore dell’Aquila coi suoi guanti e oggi Club Manager. Ha raccontato così la vittoria in Supercoppa:

«Era inizio settembre, la mia prima partita con la Lazio per di più contro la squadra contro cui, l’anno prima, giocavo. Tante emozioni! Prima coppa vinta alla prima partita con la Lazio, grandi soddisfazioni. Lo stadio era pienissimo, una bella cornice di pubblico, gran tifo. Poi abbiamo vinto, quando si vince diventa tutto più bello. Il tifoso della Lazio è passionale, è una persona che vive grandi emozioni, sia nel bene che nel male. Da tifoso viscerale, cerca di accontentare la propria squadra dando il proprio sostegno».