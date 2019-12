Lazio, biancocelesti camerieri per un giorno per beneficenza: i dettagli

La Lazio a sostegno So.Spe. I giocatori biancocelesti saranno i camerieri della cena benefica organizzata da Suor Paola

Non solo in campo, la Lazio è vincente anche nella solidarietà. Domenica 8 dicembre, i giocatori biancocelesti svestiranno i panni da calciatori per indossare il grambiule da cameriere in occasione della cena benefica, organizzata dall’associazione So.Spe. Un appuntamento speciale, quello con l’organizzazione di Suor Paola, che è ormai una tradizione: una cena solidale che ha lo scopo di raccogliere fondi da devolvere per aiutare i meno fortunati.

Come riportato da Il Messaggero, saranno presenti Acerbi, Immobile, Cataldi e Parolo che per una sera si metteranno a servizio dei commensali per le persone in difficoltà.