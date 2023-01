Lazio, Pedro o Zaccagni? Il dubbio di Sarri. Per la prima giornata del girone di ritorno il tecnico biancoceleste ragiona su chi schierare

Manca sempre meno alla prima giornata del girone di ritorno, mercoledì 4 gennaio la Lazio scenderà in campo contro il Lecce. Sarri ragiona su chi schierare contando anche i vari infortuni di Luis Alberto alle prese con i problemi al ginocchio ma per la sfida col Lecce dovrebbe essere recuperato in panchina, mentre per Cataldi non ci sarebbero apprensioni sulle sue possibilità di recupero.

Il ballottaggio in attacco sarebbe invece su Zaccagni o Pedro, il tecnico biancoceleste dovrà decidere chi schierare per il match di mercoledì.