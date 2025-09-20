Lazio, Pedro pronto a lasciare il segno nel derby: leadership ed esperienza in campo

Lazio, Pedro pronto a lasciare (ancora) il segno nel derby di Roma: leadership ed esperienza in campo. I dettagli

A 38 anni compiuti, Pedro Rodríguez, attaccante spagnolo dalla carriera ricca di trofei con Barcellona e Chelsea, resta una delle armi più preziose a disposizione della SS Lazio. Domenica, l’ex campione del mondo 2010 si prepara a vivere il suo 11° derby della Capitale, un traguardo che testimonia la sua longevità e il suo peso nello spogliatoio biancoceleste.

Pedro ha già disputato 10 stracittadine: otto con la maglia della Lazio e due con quella della Roma, entrando così nella ristretta cerchia di calciatori che hanno vissuto il derby da entrambe le sponde del Tevere. Un club esclusivo in cui, prima di lui, figuravano soltanto Arne Selmonsson, attaccante svedese degli anni ’50-’60, e Aleksandar Kolarov, terzino serbo ex Lazio e Roma. Non solo: Pedro è riuscito a segnare in entrambe le maglie, un’impresa che lo rende ancora più speciale nella storia della stracittadina.

Il tecnico Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, punta forte sulla sua esperienza. In una partita ad alta tensione come il derby, la capacità di Pedro di gestire la pressione e incidere nei momenti chiave può fare la differenza. Non è escluso che il numero 9 possa partire titolare, anche grazie a una curiosa coincidenza: l’ultima volta che il derby si è giocato a settembre, nel suo primo anno in biancoceleste, Pedro partì dall’inizio e la Lazio vinse.

Accanto a lui, Sarri potrà contare su altri uomini di esperienza in questo tipo di sfide: Danilo Cataldi, centrocampista romano e cuore pulsante della squadra, che ha già collezionato 9 derby, e Alessio Romagnoli, difensore centrale ex Milan e tifoso laziale sin da bambino, con 7 presenze nella stracittadina.

Per la Lazio, il derby rappresenta molto più di una semplice partita: è una questione di orgoglio, identità e supremazia cittadina. Pedro, con la sua classe, la sua mentalità vincente e il suo fiuto per i gol pesanti, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua avventura romana.

Se riuscirà a trovare la rete, entrerà ancora di più nella leggenda di questa sfida eterna, confermandosi come uno dei protagonisti più iconici del derby di Roma.