 Lazio, Pedro gestito dal tecnico Sarri: obiettivo Sassuolo e primo gol stagionale
Connect with us

News

Lazio, Pedro gestito dal tecnico Sarri: obiettivo Sassuolo e primo gol stagionale

Calciomercato News

Mercato Lazio: Gigot va in Francia per l’operazione, obiettivo rilancio per questo motivo

News

Derby Lazio Roma: cresce l’attesa per la super sfida della capitale! Il dato

News

Belahyane stupisce il tecnico della Lazio Sarri: cresce l’attesa per il suo impiego, le ultime

Lazio Women News

Serie A Women’s Cup: Lazio Juventus Women 1-0. Il racconto del match vinto dalle biancocelesti

News

Lazio, Pedro gestito dal tecnico Sarri: obiettivo Sassuolo e primo gol stagionale

Lazio news 24

Published

25 minuti ago

on

By

Pedro
Pedro

Lazio, Pedro gestito dal tecnico Maurizio Sarri: obiettivo Sassuolo e primo gol stagionale. Le ultimissime

Pedro Rodríguez, attaccante spagnolo classe 1987 e campione del mondo con la nazionale iberica nel 2010, resta uno dei punti di riferimento tecnici e carismatici della SS Lazio. Nonostante i suoi 38 anni, l’ex stella del Barcellona e del Chelsea continua a garantire qualità, esperienza e imprevedibilità in fase offensiva. Proprio per questo, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, noto per la sua attenzione maniacale alla gestione fisica dei giocatori, ha deciso di calibrare con cura il suo impiego.

Dopo la sfida di campionato contro l’Hellas Verona, disputata domenica sera, Sarri ha sottolineato come Pedro possa ancora partire titolare in determinate partite, ma che il suo ingresso a gara in corso rappresenti spesso un’arma tattica decisiva. La sua capacità di leggere le situazioni, attaccare la profondità e incidere negli ultimi metri lo rendono un jolly prezioso, soprattutto quando le difese avversarie iniziano a calare di intensità.

Gestione mirata durante la sosta

Con la pausa per le nazionali in corso, lo staff tecnico della Lazio ha predisposto per Pedro un programma di lavoro personalizzato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante sta svolgendo in questi giorni sedute ridotte, concentrate prevalentemente in palestra, con l’obiettivo di alleggerire i carichi e preservare la sua condizione fisica.

A partire da martedì, il ritmo degli allenamenti verrà gradualmente intensificato, in vista della prossima sfida di Serie A contro il Sassuolo. L’obiettivo è arrivare al match con il giocatore fresco e pronto a dare il massimo, sia che parta dall’inizio sia che venga chiamato a subentrare.

Obiettivo: primo gol della stagione

Pedro, che finora non ha ancora trovato la via della rete in questa stagione, vede nella gara contro i neroverdi un’occasione ideale per sbloccarsi. La sua esperienza nei grandi palcoscenici e la capacità di incidere nei momenti chiave potrebbero rivelarsi determinanti per la Lazio, chiamata a dare continuità ai risultati e a scalare posizioni in classifica.

La gestione oculata di Sarri, unita alla professionalità e alla dedizione del giocatore, potrebbe essere la chiave per mantenere Pedro al top per tutta la stagione, garantendo ai biancocelesti un’arma in più nella corsa agli obiettivi stagionali.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.