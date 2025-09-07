Lazio, Pedro gestito dal tecnico Sarri: obiettivo Sassuolo e primo gol stagionale

Lazio, Pedro gestito dal tecnico Maurizio Sarri: obiettivo Sassuolo e primo gol stagionale. Le ultimissime

Pedro Rodríguez, attaccante spagnolo classe 1987 e campione del mondo con la nazionale iberica nel 2010, resta uno dei punti di riferimento tecnici e carismatici della SS Lazio. Nonostante i suoi 38 anni, l’ex stella del Barcellona e del Chelsea continua a garantire qualità, esperienza e imprevedibilità in fase offensiva. Proprio per questo, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, noto per la sua attenzione maniacale alla gestione fisica dei giocatori, ha deciso di calibrare con cura il suo impiego.

Dopo la sfida di campionato contro l’Hellas Verona, disputata domenica sera, Sarri ha sottolineato come Pedro possa ancora partire titolare in determinate partite, ma che il suo ingresso a gara in corso rappresenti spesso un’arma tattica decisiva. La sua capacità di leggere le situazioni, attaccare la profondità e incidere negli ultimi metri lo rendono un jolly prezioso, soprattutto quando le difese avversarie iniziano a calare di intensità.

Gestione mirata durante la sosta

Con la pausa per le nazionali in corso, lo staff tecnico della Lazio ha predisposto per Pedro un programma di lavoro personalizzato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante sta svolgendo in questi giorni sedute ridotte, concentrate prevalentemente in palestra, con l’obiettivo di alleggerire i carichi e preservare la sua condizione fisica.

A partire da martedì, il ritmo degli allenamenti verrà gradualmente intensificato, in vista della prossima sfida di Serie A contro il Sassuolo. L’obiettivo è arrivare al match con il giocatore fresco e pronto a dare il massimo, sia che parta dall’inizio sia che venga chiamato a subentrare.

Obiettivo: primo gol della stagione

Pedro, che finora non ha ancora trovato la via della rete in questa stagione, vede nella gara contro i neroverdi un’occasione ideale per sbloccarsi. La sua esperienza nei grandi palcoscenici e la capacità di incidere nei momenti chiave potrebbero rivelarsi determinanti per la Lazio, chiamata a dare continuità ai risultati e a scalare posizioni in classifica.

La gestione oculata di Sarri, unita alla professionalità e alla dedizione del giocatore, potrebbe essere la chiave per mantenere Pedro al top per tutta la stagione, garantendo ai biancocelesti un’arma in più nella corsa agli obiettivi stagionali.