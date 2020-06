Lazio, cinque anni in biancoceleste per Patric FOTO

La società celebra oggi i cinque anni di Patric con la maglia della Lazio: ecco il post sui canali social della società

Cinque anni con la maglia della Lazio addosso. Cinque anni di crescita costante. Tra alti e bassi, Patric si è guadagnato la fiducia di mister Inzaghi e quella del pubblico biancoceleste. Lo spagnolo è pronto a diventare l’arma in più per la squadra, in questa corsa finale in cui serve l’apporto di tutti i giocatori.

Fiato e impegno non sono mai mancati dalla sua parte e oggi la società celebra i cinque anni dal suo arrivo a Formello. Il post sui social: