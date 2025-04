Lazio, il Bodo sarà il secondo avversario norvegese all’Olimpico per i biancocelesti: i dettagli

Lazio, alla vigilia della partita con il Bodo ripercorriamo tutti i precedenti dei biancocelesti contro le formazioni norvegesi

Archiviata l’amarezza per il derby, stasera la Lazio torna in campo per ribaltare la gara d’andata contro il Bodo Glimt e lo farà dinanzi ai suoi tifosi all’Olimpico.

Ma non sarà il primo incrocio contro una squadra norvegese a Roma, visto che i biancocelesti come ricorda il Corriere dello Sport hanno già affrontato una compagine della nazione in questione. Si tratta del Rosemborg nel 2015/16 che venne vinta per 3-1 dalle aquile