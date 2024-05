Giordano: «La Lazio deve svecchiare la rosa, Kamada? Secondo me il suo FUTURO….» Le parole dell’ex giocatore

Intervistato dai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano, ha parlato di Lazio:

«La Lazio è l’ottava squadra con l’età media più alta in Europa, evidentemente è giunta l’ora di svecchiare, di portare aria nuova, con un settore giovanile all’altezza. Ora la Lazio dovrebbe prendere giocatori sì giovani, ma che non siano scommesse, giocatori che siano comunque pronti per far bene da subito. Kamada? Secondo me non rimane. Da quello che so lui chiederà un contratto di un anno, questo porterebbe la Lazio il prossimo anno ad essere ancora ostaggio della medesima situazione. Se si prolungherà il contratto in essere va bene, se si andrà, da domani, a contrattarne un altro, eviterei»