Lazio, Gabriele Paparelli ringrazia i tifosi laziali: «Un grandissimo ringraziamento va alla mia seconda famiglia»

Lazio, parole di ringraziamento di Gabriele Paparelli ai tifosi biancocelesti: «Un grandissimo ringraziamento va alla mia seconda famiglia»

La vittoria della Lazio contro il Lecce è maturata in un clima particolare, con l’Olimpico semivuoto. La Curva Nord ha scelto di disertare la gara in segno di protesta, dopo che alla nipote di Vincenzo Paparelli era stato impedito di entrare in campo per assistere alla coreografia dedicata al nonno durante Lazio‑Cagliari.

Sui social, Gabriele Paparelli ha ringraziato i tifosi biancocelesti per la solidarietà mostrata, esprimendo al tempo stesso amarezza per la decisione della società. Un gesto che ha reso ancora più surreale l’atmosfera del match.

PAROLE – «Non ho da dire e soprattutto non dirò più nulla su questa faccenda, sono profondamente addolorato per quello che è accaduto. Ma…un grandissimo ringraziamento va alla mia seconda famiglia…I maledetti laziali».

