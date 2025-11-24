 Lazio, Gabriele Paparelli ringrazia i tifosi laziali: «Un grandissimo ringraziamento va alla mia seconda famiglia»
Connect with us

News

Lazio, Gabriele Paparelli ringrazia i tifosi laziali: «Un grandissimo ringraziamento va alla mia seconda famiglia»

News

Lotito contro i tifosi della Lazio? Sentite cosa ha detto quel grande esperto del mondo biancoceleste

Campionato News

Guendouzi Lazio, il centrocampista francese convince tutti! Le pagelle dei giornali dopo la sfida contro il Lecce

News Settore giovanile

Lazio, che risultati per il settore giovanile! Un weekend perfetto per le giovani aquile biancoceleste! Tutti i dettagli

News

Lazio, prestazione assolutamente convincente contro il Lecce: i biancocelesti devono ripartire da qui

News

Lazio, Gabriele Paparelli ringrazia i tifosi laziali: «Un grandissimo ringraziamento va alla mia seconda famiglia»

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Tifosi Lazio
As Roma 06/10/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Empoli / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: tifosi Lazio

Lazio, parole di ringraziamento di Gabriele Paparelli ai tifosi biancocelesti: «Un grandissimo ringraziamento va alla mia seconda famiglia»

La vittoria della Lazio contro il Lecce è maturata in un clima particolare, con l’Olimpico semivuoto. La Curva Nord ha scelto di disertare la gara in segno di protesta, dopo che alla nipote di Vincenzo Paparelli era stato impedito di entrare in campo per assistere alla coreografia dedicata al nonno durante Lazio‑Cagliari.

Sui social, Gabriele Paparelli ha ringraziato i tifosi biancocelesti per la solidarietà mostrata, esprimendo al tempo stesso amarezza per la decisione della società. Un gesto che ha reso ancora più surreale l’atmosfera del match.

PAROLE «Non ho da dire e soprattutto non dirò più nulla su questa faccenda, sono profondamente addolorato per quello che è accaduto. Ma…un grandissimo ringraziamento va alla mia seconda famiglia…I maledetti laziali».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.