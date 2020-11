Archiviata l’indagine della Procura della Figc sul caso Zarate e sulle frasi di Lotito di Juventus-Inter dell’anno scorso.

Parola fine sul caso Zarate-Lotito. Almeno per quanto riguarda la Procura Federale che, dopo il servizio mandato in onda dalle Iene, aveva aperto un’indagine. In seguito alla quale non è emersa alcuna irregolarità da parte del patron e per questo è stata archiviata. In realtà, si è trattato di una doppia archiviazione, visto che il presidente della Lazio in precedenza era stato assolto anche dalle accuse ricevute in merito alle dichiarazioni relative a Juve-Inter della scorsa stagione, per le quali aveva rischiato il deferimento. Così si legge sull’edizione odierna de Il Tempo.