Lazio, sei la bestia nera del Parma

Dopo la partita di ieri contro il Verona, si pensa subito alla sfida di domenica a Parma: la Lazio si rivela un osso duro contro i ducali

Brucia ancora per il risultato uscito fuori ieri sera dalla pancia dell’Olimpico, ma la Lazio ha il bisogno e la necessità di andare avanti.

Domenica i biancocelesti andranno al Tardini a giocarsi una chance per rimanere attaccati alla Juventus ed Inter, cercando di allungare sulle dirette concorrenti nella lotta per un posto nella prossima Champions. controllando le statistiche espresse dal sito della Lega, si evince che i biancocelesti hanno vinto gli ultimi sei incontri in Serie A con almeno due gol per partita. E’ vero che la Lazio avrà molti assenti, ma anche il Parma avrà le sue defezioni e quindi il mister dovrà essere bravo a far ritrovare le energie ai suoi ragazzi e riportare i tre punti a Roma.