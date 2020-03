Lazio, Paola Turci canta l’inno biancoceleste su Rai Due

Lazio, Paola Turci, nota tifosa laziale, ha intonato in diretta su Rai Due l’inno dei biancocelesti

Il campionato è fermo ma la rivalità è qualcosa di innato che nulla può sconfiggere. Una città e due squadre, la Lazio e la Roma e uno sfottò eterno che non si ferma neanche in questo momento e anzi che proprio in questo periodo dona un pizzico di leggerezza.

La nota cantante, e tifosa della Lazio, Paola Turci ospite del programma Social club su Rai Due ha infatti deciso, invitata a cantare qualcosa, di intonare l’inno della Lazio proprio davanti ai conduttori Luca Barbarossa e Flavio Insinna, entrambi giallorossi e a Neri Marcorè, di fede juventina.