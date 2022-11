Lazio, ora la panchina è davvero d’oro: i numeri

Numeri importanti per la panchina della Lazio: Sarri in questa stagione ha finalmente trovato il contributo delle riserve

Numeri importanti per la panchina della Lazio. Come sottolineato da Il Messaggero, Sarri in questa stagione ha finalmente trovato il contributo delle riserve.

Sono finiti i tempi in cui voltandosi si faceva fatica a trovare valori aggiunti in panchina, come accaduto anche lo scorso anno. Sono 22 i calciatori utilizzati dal tecnico. 5.536 i minuti giocati dai gregari, 726 in più rispetto alla stagione precedente. Un discorso a parte merita Luis Alberto. Il Mago, assieme a Pedro, è tra i principali artefici di un bottino che fa sognare. Sono stati infatti 14 i gol ai quali hanno preso parte ( 9 reti e 5 assist) le seconde linee finora. Una stagione fa, a questo punto, erano stati solo 3 gol più due assist. Un blocco unico diretto verso l’obiettivo Champions.