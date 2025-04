Lazio, la panchina è l’arma in più della squadra: la richiesta di Baroni per sognare la Champions

In casa Lazio si sta preparando la sfida di questa sera in programma contro il Parma, dove in palio ci saranno punti fondamentali

E’ tutto pronto per la sfida odierna tra Lazio e Parma, con i biancocelesti che dovranno fare bottino pieno per continuare a credere in un posto in Champions. Baroni si affiderà ancora una volta al reparto offensivo composto da Castellanos e con Isakses, Dia e Zaccagni a supporto, ma l’allenatore della Lazio potrà contare anche su altre risorse.

Come analizzato nella versione odierna del Il Messaggero infatti, l’arma in più di Baroni potrebbe essere proprio la panchina, dalla quale sono arrivati 10 gol e 20 assist dall’inizio della stagione. E’ proprio qui che si soffermano le maggiori richieste dell’allenatore biancoceleste, che proverà a tirare fuori il massimo da tutta la rosa.