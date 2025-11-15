 Lazio, il palleggio resta sterile e non porta risultati: i numeri sui tiri in porta evidenziano una crisi offensiva preoccupante"
Lazio
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Lazio, possesso palla fine a sé stesso: il dato sui tiri in porta rivela una squadra incapace di trasformare il gioco in pericoli concreti

La Lazio mostra limiti evidenti non solo sul piano tecnico, ma soprattutto nella capacità di trasformare il possesso palla in azioni concrete. La squadra costruisce molto, ma fatica a rendere incisivo il proprio gioco. Secondo i dati riportati dal Corriere dello Sport, servono in media 44,54 passaggi per arrivare a una conclusione, un valore che la colloca tra le peggiori in Serie A, superata in negativo soltanto dalla Cremonese con 46,87 passaggi.

Questa statistica riflette un tratto distintivo del calcio di Maurizio Sarri, da sempre legato al palleggio e alla ricerca della manovra elaborata. Tuttavia, quando il possesso diventa lento e privo di sbocchi, la squadra risulta prevedibile e facilmente arginabile dagli avversari. In queste condizioni, non solo diminuiscono le occasioni da gol, ma spesso manca persino la possibilità di tentare la conclusione.

Il problema emerge chiaramente anche nel numero di tiri in porta, dove la Lazio si colloca nelle retrovie della Serie A. Sempre secondo il quotidiano, i biancocelesti sono sestultimi per conclusioni nello specchio, davanti soltanto a Parma, Cagliari, Lecce, Cremonese, Pisa e Sassuolo. Un dato che conferma come la mancanza di incisività offensiva sia uno dei principali ostacoli alla crescita della squadra.

