Lazio, Pagni: «Complimenti a Lotito per aver scelto Inzaghi e Tare»

Lazio, le parole del ds Danilo Pagni sulla lotta scudetto e la possibilità biancoceleste ai microfoni di TMW Radio

Questa Lazio continua a far sognare e la parola Scudetto non è più così tanto un tabù. La vittoria in rimonta contro l’Inter, la squadra di Inzaghi si è posizionata seconda in classifica a 56 punti, una lunghezza sotto la capolista Juventus. Il ds Danilo Pagni, che tra i tanti ha collaborato anche con Lotito, ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio:

«Lotito è stato bravo a conquistare tutto il popolo e ad avvalersi di un direttore sportivo di grande livello come Igli Tare. Oggi la Lazio ha costruito in casa un allenatore come Simone Inzaghi che oltre a mostrare appartenenza e qualità del lavoro coinvolge tutto il suo staff e si vedono i risultati. Da due o tre anni inoltre la Cantera Lazio grazie al lavoro di Bianchessi sta ottenendo grandi risultati».