Lazio, pacchetto tifosi per le ultime tre partite in casa? Cosa filtra sulla possibile promozione destinata ai sostenitori biancocelesti

Dopo la sfida contro il Torino mancheranno soltanto tre partite da giocare allo stadio Olimpico per la Lazio. Si era parlato giorni fa della possibilità da parte della società di creare un pacchetto destinato ai tifosi per acquistare i biglietti per tutti i match in questione.

Stando a quanto ripotato da Il Messaggero, però, l’idea sarebbe rimasta incompiuta. Chi vorrà assistere a tutte le gare rimanenti della squadra biancoceleste dovrà quindi affrettarsi, di gara in gara, ad acquistare i biglietti.