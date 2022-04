Lazio, ora due giorni di riposo: da valutare le condizioni di Patric e Pedro

Maurizio Sarri ha concesso due giorni di riposo alla Lazio: si torna. a lavorare martedì. Le ultime su Patric e Pedro

Dopo il pareggio dell’Olimpico contro il Torino, Maurizio Sarri ha concesso due giorni di riposo alla sua squadra. Si torna a lavorare martedì a Formello in vista del big match di domenica sera contro il Milan.

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport c’è ottimismo per il recupero di Patric (uscito ieri nel corso del primo tempo per un problema alla coscia sinistra) e Pedro (alle prese con un affaticamento al polpaccio) per il match di domenica. Entrambi saranno valutati meglio alla ripresa degli allenamenti.