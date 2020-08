Lazio, oggi il test con la Triestina: occhi su Escalante e Kiyine

Secondo Il Messaggero gli osservati speciali di Lazio-Triestina saranno Escalante e Kiyine.

Prove generali in vista della nuova stagione. Simone Inzaghi non perde tempo. Oggi prima amichevole per la Lazio contro la Triestina. Si riparte delle certezze: dal 3-5-2 e dal gruppo. Occhi puntati, al di là dei big, su Escalante e Kiyine, volti nuovi del ritiro di Auronzo. Il marocchino si è già messo in evidenza nelle partitelle. Con il futuro di Lulic ancora incerto (il capitano si trova in Lombardia per continuare le cure alla caviglia), Sofian vuole giocarsi le sue chance. Fischio di inizio alle ore 16 allo Stadio Zandegiacomo. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.