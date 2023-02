Lazio, “Offside Racism” su Rai Gulp: presente un ospite speciale dell’Under 17. La società capitolina comunica un appuntamento da non perdere

Sui suoi canali ufficiali la S.S.Lazio comunica l’ appuntamento imperdibile di domani alle 17.45 che sarà trasmesso su Rai Gulp e RaiPlay. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Protagonisti della nuova puntata di “Offside Racism”: domani, alle ore 17:45, su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) e RaiPlay, andrà in onda la puntata del programma di Rai Kids dedicato al calcio giovanile. Ospite il sedicenne Maksym Lekhiv, fuggito dall’Ucraina dopo l’invasione del suo paese da parte della Russia. Un giovanissimo centrocampista che dopo aver militato per una decina anni nel settore giovanile del Sebastopoli è stato costretto a lasciare tutto per venire in Italia, a Roma, dove ha superato il provino nel vivaio biancoceleste ed è stato scelto per giocare nell’Under 17 »