Lazio, Oddi: «Correa? Il problema al polpaccio è da controllare ogni giorno»

Lazio, l’ex biancoceleste Giancarlo Oddi ha parlato delle condizioni fisiche di Correa ai microfoni di RadioSei

Un rientro molto più lungo del previsto: Correa ha rimediato un fastidio al polpaccio che gli farà saltare sicuramente i match contro Spal e Verona. La situazione sarà monitorata giorno dopo giorno per capire l’entità del problema, dopo i controlli in Paideia di questa mattina. L’ex biancoceleste Giancarlo Oddi ha parlato del problema rilevato dal Tucu come uno dei fastidi peggiori per un calciatore. Ecco cos’ha detto ai microfoni di RadioSei:

«Il polpaccio è una delle peggiore zone che possono dare fastidio ad un calciatore. Anche se non è una lesione quella di Correa, la situazione deve essere continuamente monitorata. Sarebbe controproducente rischiare un recupero lampo del giocatore. Se una zona del genere subisce un risentimento, bisogna curarla come se si trattasse di un vero e proprio stiramento. E’ un muscolo “infame” per un calciatore. Bisogna fare in modo che il giocatore recuperi appieno prima di tornare nuovamente in campo».