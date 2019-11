Lazio, occhio alla difesa: un gol su tre arriva da calcio piazzato

Lazio, la statistica riguarda la difesa e preoccupa Simone Inzaghi: il dato

Un grande momento, in casa biancoceleste. Ma serve limare i dettagli, eliminare i difetti, per aspirare alla perfezione. E tra i crucci di Inzaghi ci sono i gol su calci piazzati. Già, quello incassato contro il Sassuolo è solo l’ultimo della lista. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il 33% dei gol subiti dalla Lazio arriva sui calci piazzati.

Sono 7, in totale, le reti segnate così dagli avversari. A partire dalla prima con la Spal, passando per il rigore siglato dal Cluj, la punizione con il Rennes, il corner del Celtic e la parentesi Lecce. In campionato, sono 4 reti su 14 (28%) su calcio piazzato, con la statistica che si fa ancora più difficile da mandare giù per il mister aggiungendo le reti in Europa League (3 gol su 7). Inzaghi dovrà lavorarci.