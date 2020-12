Lazio, occhio al giallo! Ecco i giocatori a rischio squalifica contro il Milan

Sono tre i giocatori della Lazio diffidati che potrebbero saltare il match contro il Milan in caso di ammonizione contro il Napoli

Massima concentrazione in casa Lazio in vista del big match di domani sera contro il Napoli. La squadra di Inzaghi vuole risollevarsi dopo gli ultimi risultati deludenti e provare ad accorciare sulle zone nobili della classifica.

Prima la sfida ai partenopei poi mercoledì ci sarà la trasferta a San Siro contro il Milan. Un finale di 2020 di fuoco per Immobile e compagni che domani sera all’Olimpico dovranno stare attenti alle ammonizioni per poter disputare al completo la sfida contro i rossoneri. Sono infatti tre i giocatori diffidati e a rischio squalifica tra i capitolini: Caicedo, Fares e Leiva. Il primo insidia Correa per una maglia da titolare, l’algerino è ai box per uno stiramento mentre il brasiliano sta stringendo i denti per strappare una convocazione. Nelle fila rossonere gli unici diffidati sono Kessie e Theo Hernandez.