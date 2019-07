Lazio, l’obiettivo è ringiovanire la rosa

Lazio, il primo obiettivo della prossima stagione è quello di abbassare l’età media della rosa

Uno degli obiettivi di questa sessione di calciomercato della Lazio sarà quello di ringiovanire la rosa. Nella passata stagione i bianocelesti erano la quarta rosa più vecchia del campionato con un’età media di 27,8 anni. Come riporta la Gazzetta dello Sport quest’anno la media si abbasserà notevolmente.

La Lazio si è già infatti liberata di tre over: Basta (34 anni), Caceres (32) e Romulo (32). Sulla fascia l’età si è abbassata sensibilmente con l’acquisto di Lazzari (25) e anche in difesa e in attacco i nomi che circolano sono tutti di giovani prospetti. Vavro ha 23 anni, il neo acquisto Adekanye ne ha 20, Petagna (24 anni) e Waldschmidt (23). Se poi anche Radu (33) dovesse partire sarebbe ancora un giovane a prendere il suo posto: Hinteregger (26 anni) e Bruno Viana (24 anni). L’unica eccezione in questa lunga lista è quella di Jony che a luglio compirà 28 anni.