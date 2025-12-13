Lazio, a Parma serve il gol: il rendimento in trasferta è da incubo e rischia di aprire un nuovo caso

Lazio, obbligo segnare a Parma: il dato fuori casa è disastroso e il rischio “crisi gol” è dietro l’angolo

La Lazio arriva alla sfida contro il Parma con un obiettivo prioritario: tornare a segnare in trasferta. La squadra di Maurizio Sarri ha bisogno di punti, ma ancor prima di ritrovare quella concretezza offensiva che lontano dall’Olimpico è mancata in modo evidente. Finora, infatti, i biancocelesti hanno raccolto appena 5 dei 19 punti totali lontano da casa e, soprattutto, hanno realizzato solo 3 gol su 16, tutti concentrati nella stessa partita contro il Genoa. Numeri che raccontano una difficoltà strutturale e che rendono la gara del Tardini un crocevia fondamentale.

La sfida delle 18:00, valida per la quindicesima giornata di Serie A, rappresenta dunque un’occasione enorme per interrompere un digiuno esterno che dura da quattro partite consecutive (Atalanta, Pisa, Inter e Milan). Un eventuale quinto match senza gol costringerebbe la Lazio a fare i conti con un problema ormai evidente e, come sottolinea il Corriere dello Sport, riproporrebbe un record negativo che non si verificava dal periodo compreso tra l’8 dicembre 1991 e l’8 marzo 1992. Un tabù che Sarri e i suoi vogliono evitare a tutti i costi.

Il precedente storico risale infatti all’era di Dino Zoff: l’astinenza iniziò con uno 0-0 contro la Cremonese e proseguì con una serie di sconfitte per 1-0 contro Sampdoria, Parma, Atalanta, Inter e Genoa. La striscia si interruppe solo a Torino, contro la Juventus, grazie al gol di Riedle all’83’, che regalò un sospiro di sollievo ai biancocelesti nonostante il pareggio di Schillaci al 90’. Un ricordo che oggi torna d’attualità e che la Lazio vuole assolutamente evitare di rivivere.

