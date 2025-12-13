 Lazio, a Parma serve il gol: il rendimento in trasferta è da incubo e rischia di aprire un nuovo caso
Connect with us

News

Lazio, a Parma serve il gol: il rendimento in trasferta è da incubo e rischia di aprire un nuovo caso

Published

2 ore ago

on

By

Inter-Lazio in streaming gratis? Dove vedere diretta live della partita
Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Mattia Zaccagni

Lazio, obbligo segnare a Parma: il dato fuori casa è disastroso e il rischio “crisi gol” è dietro l’angolo

La Lazio arriva alla sfida contro il Parma con un obiettivo prioritario: tornare a segnare in trasferta. La squadra di Maurizio Sarri ha bisogno di punti, ma ancor prima di ritrovare quella concretezza offensiva che lontano dall’Olimpico è mancata in modo evidente. Finora, infatti, i biancocelesti hanno raccolto appena 5 dei 19 punti totali lontano da casa e, soprattutto, hanno realizzato solo 3 gol su 16, tutti concentrati nella stessa partita contro il Genoa. Numeri che raccontano una difficoltà strutturale e che rendono la gara del Tardini un crocevia fondamentale.

La sfida delle 18:00, valida per la quindicesima giornata di Serie A, rappresenta dunque un’occasione enorme per interrompere un digiuno esterno che dura da quattro partite consecutive (Atalanta, Pisa, Inter e Milan). Un eventuale quinto match senza gol costringerebbe la Lazio a fare i conti con un problema ormai evidente e, come sottolinea il Corriere dello Sport, riproporrebbe un record negativo che non si verificava dal periodo compreso tra l’8 dicembre 1991 e l’8 marzo 1992. Un tabù che Sarri e i suoi vogliono evitare a tutti i costi.

Il precedente storico risale infatti all’era di Dino Zoff: l’astinenza iniziò con uno 0-0 contro la Cremonese e proseguì con una serie di sconfitte per 1-0 contro Sampdoria, Parma, Atalanta, Inter e Genoa. La striscia si interruppe solo a Torino, contro la Juventus, grazie al gol di Riedle all’83’, che regalò un sospiro di sollievo ai biancocelesti nonostante il pareggio di Schillaci al 90’. Un ricordo che oggi torna d’attualità e che la Lazio vuole assolutamente evitare di rivivere.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.