Lazio, torna a volare l’aquila: il mistero sulla nuova mascotte e la conferma che si tratta di... La rivelazione a sorpresa

Lazio, l’aquila torna all’Olimpico di Roma! Il mistero sulla nuova mascotte e le ultimissime notizie sui biancocelesti

La Lazio ha sorpreso i suoi tifosi con un annuncio speciale: sui social è comparsa la foto della nuova aquila, senza ulteriori dettagli. L’immagine ha subito acceso la curiosità dei sostenitori, che si sono messi alla ricerca del possibile nome della mascotte.

Quel che sembra certo è la somiglianza con la storica Olympia. A confermarlo è stato l’ex falconiere biancoceleste Juan Bernabé, che su Instagram ha rivelato come si tratti proprio dell’aquila protagonista dei voli all’Olimpico negli ultimi anni.

Ora l’attesa si concentra sulle prossime mosse del club: i tifosi aspettano di sapere quando la nuova mascotte farà il suo debutto ufficiale allo stadio, pronta a tornare a volare sopra le partite della Lazio.

