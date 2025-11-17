 Lazio, torna a volare l’aquila: il mistero sulla nuova mascotte e la conferma che si tratta di... La rivelazione a sorpresa
Lazio, torna a volare l’aquila: il mistero sulla nuova mascotte e la conferma che si tratta di... La rivelazione a sorpresa

Lazio, ricordo indelebile: il 17 novembre 1996 Signori firma una tripletta storica sul campo del Piacenza! Il ricordo del club

Lazio Lecce, la sfida si avvicina! I biancocelesti tornano a giocare all`Olimpico: tutti i numeri in casa contro i salentini

Lazio, il presidente Lotito rilancia in Senato la sua proposta ‘anti fondi’: focus sul tema della governance calcistica! Le ultimissime

Lazio, la vera emergenza è davanti: l’attacco non segna, la rete sembra stregata e la squadra fatica a ritrovare concretezza

Lazio, torna a volare l’aquila: il mistero sulla nuova mascotte e la conferma che si tratta di… La rivelazione a sorpresa

8 secondi ago

Lazio, l’aquila torna all’Olimpico di Roma! Il mistero sulla nuova mascotte e le ultimissime notizie sui biancocelesti

La Lazio ha sorpreso i suoi tifosi con un annuncio speciale: sui social è comparsa la foto della nuova aquila, senza ulteriori dettagli. L’immagine ha subito acceso la curiosità dei sostenitori, che si sono messi alla ricerca del possibile nome della mascotte.

Quel che sembra certo è la somiglianza con la storica Olympia. A confermarlo è stato l’ex falconiere biancoceleste Juan Bernabé, che su Instagram ha rivelato come si tratti proprio dell’aquila protagonista dei voli all’Olimpico negli ultimi anni.

Ora l’attesa si concentra sulle prossime mosse del club: i tifosi aspettano di sapere quando la nuova mascotte farà il suo debutto ufficiale allo stadio, pronta a tornare a volare sopra le partite della Lazio.

