Lazio, presentata la nuova aquila: ecco chi è stato scelto come falconiere per guidare il simbolo biancoceleste

La Lazio svela la nuova aquila: Giacomo Garruto nominato falconiere del simbolo biancoceleste. Le ultimissime

La Lazio presenterà la nuova aquila domenica allo Stadio Olimpico, in occasione della sfida contro il Lecce. Il nome dell’animale sarà svelato durante la cerimonia e verrà scelto dai tifosi attraverso un contest che prenderà il via mercoledì 19 ottobre.

Il nuovo falconiere è Giacomo Garruto, direttore del ParcoNatura La Selvotta di Formello. Con oltre vent’anni di esperienza nella falconeria, è specializzato nella cura di aquile e falconi, nell’addestramento etico e nella divulgazione ambientale, qualità che lo rendono una figura di spicco a livello nazionale.

Per i tifosi biancocelesti c’è anche un legame speciale: nel 2000 fu il padre di Garruto a portare un’aquila reale sul prato dell’Olimpico. Un’eredità che rafforza il simbolo della Lazio e rende ancora più significativa la nuova presentazione.

