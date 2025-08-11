Lazio, svelata la nuova strategia di Sarri: passa tutto da quel giocatore chiave

Lazio, ecco svelata la nuova strategia di Maurizio Sarri, adesso passa tutto da quel giocatore chiave, ecco i dettagli e di chi si tratta nello specifico

La stagione della Lazio potrebbe dipendere molto dalla catena di sinistra, non in termini di classifica, ma per quanto riguarda la manovra offensiva e difensiva. Escluso Zaccagni, che è ormai un punto fermo, l’attenzione si concentra su due giocatori: Nuno Tavares e Fisayo Dele-Bashiru. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono proprio loro le due incognite che potrebbero fare la differenza nel prossimo campionato della Lazio.

Tavares sembrava una certezza all’inizio della scorsa stagione. Aveva iniziato in modo straordinario, con 8 assist nelle prime gare, ma poi gli infortuni e alcune difficoltà lo avevano fatto tornare con i piedi per terra. Nonostante questo, è stato sicuramente una delle rivelazioni della Serie A. Ora, Sarri sta cercando di plasmarlo, lavorando sulla sua preparazione tattica. Sebbene sia sempre stato un esterno molto offensivo, Tavares dovrà imparare a scegliere meglio i momenti per lanciarsi in attacco. La priorità al momento in casa Lazio è che mantenga ordine e disciplina, in particolare sul piano fisico, che rimane la principale incognita per il portoghese.

Dele-Bashiru, invece, rappresenta un’incognita ancora più grande, soprattutto a livello tattico. Sarri lo ha descritto come un “libro da scrivere”, e il suo fisico sarà fondamentale per determinare il suo impatto in campo. Sebbene abbia meno tecnica rispetto a Luis Alberto, le sue doti atletiche potrebbero rivelarsi preziose, specialmente in fase realizzativa. Dele-Bashiru è un giocatore più fisico e meno tecnico, ma con il lavoro di Sarri, potrebbe crescere anche sotto questo aspetto. Già contro il Burnley ha mostrato il suo potenziale, segnando un gol importante. Per ora, però, si sta adattando al sistema di gioco, con un approccio ordinato e controllato, cercando di non commettere errori.