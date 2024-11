Lazio, all’Olimpico per volare ancora: numeri super in casa

Lazio che allo Stadio Olimpico non concede nulla a nessuno, la squadra di Baroni è ancora imbattuta

Dopo la sosta la Lazio è ripartita nel migliore modi contro il Bologna. I biancocelesti saranno impegnati nuovamente giovedì sempre allo Stadio Olimpico, questa volta in Europa League. Il fattore campo per la squadra di Baroni ha fatto sempre la differenza in questa stagione. Tra campionato e coppa sono 9 le gare disputate in casa, in queste i biancocelesti hanno ottenuto 8 vittorie ed 1 pareggio (contro il Milan).