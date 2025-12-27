Lazio, difesa da grande squadra: stessi clean sheet di Inter e Napoli, nel 2025 solo la Roma ha fatto meglio

Lazio formato “top club”: Sarri costruisce una difesa da record, pari a Inter e Napoli e seconda solo alla Roma

Nonostante una stagione segnata da difficoltà e assenze pesanti, Maurizio Sarri è riuscito a plasmare una Lazio compatta e affidabile. Nel 2025, soprattutto nella seconda metà dell’anno, i biancocelesti hanno costruito una vera “difesa-bunker”, arrivando a totalizzare 14 clean sheet complessivi, di cui 9 nelle 16 gare dirette dal tecnico toscano.

Numeri di rilievo, come sottolineato dal Corriere dello Sport, considerando che il primato annuale appartiene alla Roma con 18 partite senza subire gol, mentre Inter e Napoli si sono fermate a 14. Per la Lazio si tratta comunque di un progresso evidente rispetto al 2024, chiuso con 11 gare a porta inviolata.

Analizzando l’ultimo decennio, dal 2015 al 2024, i biancocelesti hanno fatto meglio soltanto in due occasioni: nel 2022 con 16 clean sheet e nel 2023 con 18. Un dato che certifica il lavoro di Sarri e la solidità ritrovata dalla squadra, nonostante un contesto difficile.

