Lazio, che novità per i biancocelesti! Tutti i dettagli nel comunicato del club capitolino

La S.S. Lazio amplia il proprio impegno nel calcio inclusivo con la nascita della S.S. Lazio White, seconda squadra “Special” del club, frutto della collaborazione con l’associazione Lo Zucchero Filato APS di Viterbo. L’iniziativa rafforza il progetto sociale della società biancoceleste, già attiva con la formazione “La Lepre e la Tartaruga”, e conferma il ruolo del calcio come strumento di integrazione e crescita.

La Lazio White indosserà con orgoglio i colori biancocelesti e parteciperà ai tornei della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC, portando in campo i valori fondanti del club: rispetto, fair play e inclusione. La nota del club:

COMUNICATO – “La S.S. Lazio dà il benvenuto alla seconda squadra “Special”: nasce la S.S. Lazio White in collaborazione con Lo Zucchero Filato APS di Viterbo

La Società Sportiva Lazio è orgogliosa di accogliere nella propria grande famiglia una nuova realtà “Special”: la S.S. Lazio White, nata dall’adozione della formazione de Lo Zucchero Filato APS di Viterbo.

La nuova squadra, che vestirà con fierezza i colori biancocelesti, affiancherà La Lepre e la Tartaruga nel percorso di sviluppo del progetto Special, consolidando un impegno che per la Società rappresenta un elemento identitario e profondamente radicato nella sua missione sociale.

Gli atleti della Lazio White, così come i ragazzi de “La Lepre e La tartaruga” parteciperanno ai tornei organizzati dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC, portando sui campi di tutta Italia i valori che da sempre ispirano la tradizione biancoceleste: rispetto, fair play e inclusione.

Con questo nuovo ingresso, la S.S. Lazio rafforza un progetto che va oltre i confini dello sport e riafferma il calcio come linguaggio universale capace di abbattere barriere e creare opportunità concrete di partecipazione e crescita per tutti.

L’iniziativa si inserisce a pieno titolo nella più ampia strategia di responsabilità sociale e sostenibilità del Club, in coerenza con i principi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che riconosce nello sport un veicolo privilegiato di integrazione sociale, inclusione e diffusione di valori civili condivisi”.