Lazio, contro il Parma in arrivo una clamorosa novità! Ecco che cosa succederà
Lazio, pronta una grandissima novità per la sfida contro il Parma al Tardini! Ecco che cosa succederà, tutti i dettagli
Parma–Lazio sbarca oltreoceano: la sfida sarà trasmessa live negli USA su CBS Broadcast Network, storico canale nazionale disponibile in più di 180 milioni di case. I dettagli nella nota del club:
NOTA CLUB – La S.S. Lazio comunica che la gara Parma–Lazio sarà trasmessa in diretta negli Stati Uniti su CBS Broadcast Network, storico network nazionale in chiaro disponibile in oltre 180 milioni di case.
La scelta di programmare Parma–Lazio nasce da un ricco storytelling sportivo, in grado di coinvolgere il pubblico statunitense grazie alla presenza di calciatori con una forte riconoscibilità internazionale, sia per nazionalità sia per i rispettivi percorsi sportivi.
In vista dell’evento, è attualmente in corso una campagna promozionale dedicata negli Stati Uniti, che prevede:
• contenuti video editoriali
• attività sui social media con il nostro tesserato Taty Castellanos
• campagne stampa
• un’intervista esclusiva di Gustav Isaksen al programma Morning Footy su CBS Sports Golazo.
Oltre alla trasmissione in lingua inglese su CBS Broadcast Network, la partita sarà disponibile negli Stati Uniti anche su:
• Paramount+ in lingua inglese
• FOX Deportes e DAZN in lingua spagnola.
Un’importante e significativa occasione di visibilità internazionale per la S.S. Lazio, che continua nel percorso di rafforzamento della propria presenza sui mercati globali, portando il valore del calcio italiano e dei suoi protagonisti su scala mondiale.
