Lazio, Novellino: «Scudetto? Biancocelesti in corsa con Juventus ed Inter»

Il tecnico Walter Novellino ha analizzato la lotta Scudetto della Serie A, inserendo la Lazio nella corsa con Juve ed Inter

La Lazio è entrata di prepotenza nella lotta Scudetto. Dopo il doppio confronto e la doppia vittoria con la Juventus, gli scenari che si sono aperti per i biancocelesti sono lucenti. A Radio Sportiva, l’analisi del tecnico Walter Novellino:

«Lotta a tre per lo Scudetto? Sicuramente. La Lazio sta facendo molto bene, c’è l’Inter e credo che la Roma possa fare ancora di più. Credo che la Juventus vincerà sicuramente il campionato, ma non nettamente come le scorse stagioni».